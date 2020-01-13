На Днепропетровщине из водоема достали автомобиль с четырьмя телами (фото, видео)

В результате ДТП автомобиль съехал в воду, погибли мужчина, две женщины и ребенок.

Спасатели извлекли из водоема автомобиль с четырьмя телами в Днепропетровской области.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

12-го января в 19:05 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Пятихатском районе в селе Вишневое на местном пруду.

По указанному адресу немедленно направлено дежурное отделение 54-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как отмечается, по прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что ориентировочно, во время следования по плотине ставка, легковой автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» съехал в водоем. Предварительно автомобиль находится в 5 м от берега, на глубине 2-3 м.

Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела 4-х погибших, из них 1 ребенка - девушки 14 лет (дочь собственника). Погибли мужчина, две женщины и ребенок.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.