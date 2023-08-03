Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

На Черниговщине полиция задержала мужчину, который пять дней пытал женщину с двумя детьми. Все это время он не выпускал их из дома.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, полицейские задержали 46-летнего жителя Коропской громады. Он в течение пяти суток издевался над своей сожительницей, ее 12-летним сыном и 11-летней дочерью.

"Около полуночи 3 августа в полицию поступило сообщение от фельдшера Коропской громады, которая рассказала, что к ней пришла местная жительница с двумя детьми. На теле женщины и ее детей были многочисленные телесные повреждения и следы пыток", – отметили в полиции.

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Пострадавшая рассказала, что несколько дней назад они с детьми проходили мимо двора соседа. Дети потянулись через забор и сорвали 4 персика с соседского дерева. Дома об этом узнал ее нетрезвый сожитель и решил наказать детей. Разъяренный мужчина избил детей, а затем и их мать.

"В течение нескольких дней обидчик продолжал употреблять алкоголь, не выпускал из дома женщину с детьми и всячески издевался над ними: жестоко избивал, оскорблял, самостоятельно побрил им волосы на голове", – сообщили в полиции. Телефон у женщины злоумышленник отобрал. Лишь в ночь на 3 августа они смогли сбежать из дома и обратиться к фельдшеру.

Сейчас женщина с детьми находятся в больнице, с ними работают психологи и сотрудники ювенальной превенции. Эта семья не находилась на учетах полиции. Раньше заявлений или жалоб на сожителя от женщины не поступало.

Злоумышленника полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время следователи полиции под процессуальным руководством Новгород-Северской окружной прокуратуры квалифицируют действия злоумышленника по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Задержанному грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Домашнее насилие – другие новости

30 июля на Черниговщине полиция задержала мужчину, который убил 40-летнюю сожительницу. Женщина неоднократно заявляла о домашнем насилии, но это не давало результата. Суд вместо административного ареста оштрафовал мужчину.

В то же время в Одесской области судили мужчину, который пытал своего 5-летнего пасынка. Он проведет в тюрьме более 7 лет. В прокуратуре сообщили, что злоумышленника "раздражали" дефекты речи ребенка его сожительницы и сходство с умершим отцом.

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