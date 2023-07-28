Рецидивиста раздражали дефекты речи ребенка и сходство с умершим отцом.

Новости Одессы очень интересные - более 7 лет тюрьмы получил мужчина, пытавший своего 5-летнего пасынка.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, пытал ребенка ранее неоднократно судимый мужчина, который жил с матерью потерпевшего. Установлено, что примерно с середины июля до начала августа 2020 года, этот житель Одессы пытал 5-летнего сына сожительницы - запугивал и жестоко избивал.

"Так, горе-отчим, якобы "воспитывая" мальчика, бил его кожаным ремнем с металлической пряжкой, каждые 2-3 дня заставлял стоять в углу непрерывно в течение четырех часов. Также оставлял в углу на всю ночь, вследствие чего ребенок вынужден был спать на полу", - рассказали в прокуратуре.

Видео дня

Кроме того, злоумышленник бил ребенка ногами и, будучи раздраженным, поднял мальчика и бросил на пол, в результате чего малолетний потерял сознание и у него начались судороги. Чтобы привести ребенка в чувство, отчим отнес его в ванную комнату, где поливал холодной водой.

В результате таких преступных издевательств ребенок получил сотрясение головного мозга и многочисленные гематомы головы.

Сейчас суд признал его виновным в пытках малолетнего ребенка (ч.ч. 1, 2 ст. 127 УК Украины) и приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, происшествие произошло в Киевском районе города. Фигурант - уроженец Луганской области, 1983 года рождения.

"Рецидивист издевался над ребенком за то, что тот неправильно произносил слова (дефект речи). Морально унижал 5-летнего мальчика, заставлял биться головой о стену, поднимал над головой и бросал об пол, бил ногами в пах... Издевался, в том числе потому, что ребенок был очень похож внешне на своего умершего отца", - рассказал правоохранитель.

По его словам, мать ребенка противостоять мужу якобы боялась, потому что сама систематически страдала от его жестокости. В то же время, следствие выяснило, что она видела пытки и ничего не делала, чтобы это предупредить.

О случившемся узнала бабушка ребенка, когда его отправили к ней в гости. В частности, когда у нее дома мальчик начал есть, то сразу начал блевать, а потом потерял сознание. Тогда бабушка увидела на его туловище, в частности, в паху и на ягодицах, страшные синяки, на голове был вырван кусок волос. Женщина сразу обратилась за медицинской помощью.

У мальчика есть сестра, которая видела пытки, но была запугана и сразу боялась рассказать бабушке ужасные подробности. По словам источника, дети длительное время находились у бабушки, а пытки произошли, когда мать взяла их к себе. Правоохранитель добавил, что мальчик из-за пыток нуждался в урологической операции.

Интересные новости Одессы - сегодня это стоит знать

Ранее УНИАН писал, что в Одесской области 14 лет тюрьмы получил мужчина, который несколько лет насиловал двоих детей своей сожительницы. Установлено, что с 10-летнего возраста своей падчерицы, он систематически совершал против нее сексуальное насилие.

Психологически давил на ребенка и приказывал не рассказывать об этом матери, потому что та умрет. Также преступник изнасиловал 14-летнего брата девочки.

Вас также могут заинтересовать новости: