Мать, узнав о происшествии, сбежала. Но вскоре ее нашли в пьяном виде.

На Буковине четырехлетний мальчик выпал со второго этажа недостроенного здания. Он упал на траву всего в нескольких сантиметрах от бетонных плит, что спасло ему жизнь. Узнав об этом, его пьяная мать сбежала.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Известно, что родители оставили ребенка без присмотра и тот с соседскими детьми пошел играть в недостроенное здание. Он чудом остался жив, говорит соседка, которая первой примчалась на детские крики.

Скорая помощь, которую вызвала женщина, приехала за считанные минуты. Ребенка госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики два дня боролись за жизнь парня.

Недострой, где едва не погиб Павлик, находится в 30 метрах от его дома. Путь сюда лежит через поле. Пока парень играл, его родители устроили дома застолье.

Мать, узнав о происшествии, сбежала с места жительства. Когда женщину нашли - она была настолько пьяная, что не понимала, о чем идет речь. Сейчас 35-летняя Юлиана в больнице, дежурит у постели Павлика. Что случилось - четко объяснить не может. С тем, что ребенок был без присмотра - не соглашается.

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У женщины трое детей, двум старшим сыновьям - 7 и 9 лет. Они часто гуляют без присмотра, говорят соседи. Отец и мать неоднократно привлекались к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах и за мелкие хулиганства.

Так что родители пьянствуют и живут за счет выплат на детей, два года назад их пытались лишить прав на сыновей, но суд отказал. За недосмотр за ребенком правоохранители готовятся объявить родителям о подозрении. Что будет с детьми далее - соцслужбы еще решают.

Ближайший месяц Павлик проведет в больнице, а его старшие братья - у бабушки.

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Автор: Денис Прядко