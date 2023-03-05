На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления.

Силы обороны отбили за сутки более 130 атак на 5 направлениях, где сосредоточены основные силы противника.

"Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отбито более 130 атак противника на указанных направлениях", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке по ситуации с российским вторжением.

В частности, на Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

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На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток окружить город Бахмут. За прошедшие сутки наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Григоровка, Ивановское и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Победа.

По данным Генштаба, на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не выявлена.

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Также осуществлял обстрелы территории Украины из других видов вооружения.

"Угроза нанесения Российской Федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", - отмечают в Генштабе.

Война в Украине: актуальные новости

Продолжается ожесточенная битва за Донбасс. Сейчас основные усилия оккупантов сосредоточены на пяти направлениях. Особенно "горячо" в Бахмуте. Впрочем, аналитики ISW считают, что российским войскам не удастся в ближайшее время окружить город.

На Луганщине оккупанты сосредоточились на двух направлениях - это Белогоровка и Кременная. На Запорожском и Херсонском направлении россияне обороняются.

Ходят слухи о том, что Украина готовится к большому наступлению и ждет тяжелую технику от партнеров. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине потребуется еще несколько месяцев, чтобы подготовиться к начала крупного контрнаступления ВСУ и освобождение оккупированных Россией территорий.

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