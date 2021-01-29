По словам односельчан, их сосед систематически жаловался на боли в сердце.

На Тернопольщине мужчина умер в собственноручно выкопанной могильной яме.

Читайте такжеВ Киевской области подростки развлекались на кладбище (фото)Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, несчастье случилось в одном из сел Зборовского района.

Местного жителя с двумя односельчанами попросили выкопать могилу под гроб. Когда работа была завершена, одному из мужчин стало плохо, он пожаловался на боль в груди, после чего потерял сознание.

Его коллеги сразу вызвали скорую. Медики пытались реанимировать 49-летнего мужчину, но не смогли. После приезда следственно-оперативной группы врачи констатировали смерть.

По данным соседей, умерший при жизни неоднократно жаловался на боли в районе сердца. Вскрытие показало, что мужчина скончался в результате сердечного приступа.

Данный факт внесен в ЕРДР согласно статье 115 УК с пометкой "естественная смерть".

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Автор: Андрей Вацик