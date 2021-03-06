Мужчина требовал отставки одного из действующих сотрудников полиции.

В Сумах задержали мужчину, который угрожал взорвать отделение полиции.

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Как информирует Отдел коммуникации полиции Сумской области, мужчина позвонил на специальную линию "102" и заявил, что у него есть граната, которой планирует взорвать отделение полиции №4.

Мужчина требовал отставки одного из действующих сотрудников полиции, при этом использовал ненормативную лексику и находился в ​​крайне агрессивном состоянии.

Правоохранители начали розыскные действия с целью установления местонахождение человека, личные данные которого предварительно были установлены.

41-летний житель Сумского района находился на одной из остановок общественного транспорта в городе.

Мужчина задержан для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия.

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Автор: Виктория Токарева