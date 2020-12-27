Правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

В Черкасской области задержали мужчину, который осуществил ложное сообщение о заминировании отдела полиции в Смеле.

Читайте такжеПод Киевом мужчина требовал разыскать девушку, угрожая полиции подрывом здания (фото)Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"24 декабря около 21:00 на линию 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он заминировал помещение Смелянского отдела полиции. Взрывотехники и кинологи обследовали помещения и прилегающую территорию. В ходе проверки правоохранители никаких опасных предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

Лицом, осуществившим ложное сообщение о заминировании, оказался 58-летний житель села Ротмистровка, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Мобильный телефон, с которого был совершен звонок, полицейские изъяли. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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Автор: Юлия Петриченко