Двух работников государственного предприятия "Николаевский бронетанковый завод" подозревают в хищении запчастей, предназначенных для ремонта военной техники из района проведения ООС на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Спецслужбой установлено, что в рамках выполнения государственного оборонного заказа двое ответственных лиц госпредприятия пытались "сбыть" детали и агрегаты БТР и БРДМ", – говорится в сообщении.
Читайте такжеЧиновник "сбивал" деньги с военных, ехавших воевать на Донбасс (фото)Отмечается, что нехватка таких запчастей могла нанести ущерб обороноспособности Украины в условиях вооруженного конфликта со страной-агрессором.
По данным следствия, злоумышленники, злоупотребляя служебным положением, вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию.
Согласно рыночной цене, стоимость всех запчастей составляла почти 500 тыс. грн.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств сделки, установления и привлечения к ответственности причастных лиц.
Ранее стало известно, что в Днепре разоблачили должностных лиц частного предприятия, которое устанавливало бывшие в употреблении детали на боевую технику для военных в зоне ООС на Донбассе.