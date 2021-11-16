Из-за действий злоумышленников обороноспособности нашей страны мог быть нанесен ущерб, поделились в СБУ.

Двух работников государственного предприятия "Николаевский бронетанковый завод" подозревают в хищении запчастей, предназначенных для ремонта военной техники из района проведения ООС на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Спецслужбой установлено, что в рамках выполнения государственного оборонного заказа двое ответственных лиц госпредприятия пытались "сбыть" детали и агрегаты БТР и БРДМ", – говорится в сообщении.

Читайте такжеЧиновник "сбивал" деньги с военных, ехавших воевать на Донбасс (фото)Отмечается, что нехватка таких запчастей могла нанести ущерб обороноспособности Украины в условиях вооруженного конфликта со страной-агрессором.

По данным следствия, злоумышленники, злоупотребляя служебным положением, вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию.

Согласно рыночной цене, стоимость всех запчастей составляла почти 500 тыс. грн.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств сделки, установления и привлечения к ответственности причастных лиц.

Ранее стало известно, что в Днепре разоблачили должностных лиц частного предприятия, которое устанавливало бывшие в употреблении детали на боевую технику для военных в зоне ООС на Донбассе.

Автор: Светлана Макринская