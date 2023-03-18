Бизнесмен работает на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

В управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) переданы активы черниговской текстильной компании, которая связана с российским бизнесом.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, решение касается всего недвижимого имущества компании и корпоративных прав на нее.

Отмечается, что общая стоимость изъятого в пользу государства имущества составляет более 1 млрд грн.

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По данным следствия, конечным бенефициаром предприятия является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

"Установлено, что он владеет группой российских компаний, которые выполняют заказы по производству военной одежды и снаряжения для оккупационных группировок РФ", - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Как россияне зарабатывают в Украине во время войны

Спустя год большой войны в Украине, развязанной Россией, в нашей стране продолжают действовать компании, доли в которых принадлежат гражданам страны-оккупанта. Всего их несколько десятков.

Более полугода полномасштабной войны бизнесы, связанные с агрессором, могли участвовать в публичных закупках в Украине. За это время около 200 компаний со связями с РФ смогли получить около 1 миллиарда гривен из госбюджета Украины. С октября 2022 года таким бизнесам запрещено участвовать в публичных закупках.

В то же время россияне до сих пор должны смогу зарабатывать в Украине. К примеру, на днях стало известно, что КП "Международный аэропорт Ужгород" заказало у гражданина России два капитальных ремонта стоимостью почти 400 тысяч гривен.

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