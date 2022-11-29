На юге Украины компаний, связанных с РФ, больше всего было в Одесской области.

В Украине компании, связанные с РФ, при победе на тендерах получили государственных заказов почти на 1 млрд грн. Это происходило уже во время полномасштабного вторжение РФ.

Как на брифинге сообщила руководитель социального направления PR-департамента YouControl Вероника Бойко, с марта по июль 2022 года по результатам тендеров 985 млн грн государственных средств были переведены на счета таких компаний.

По словам Бойко, речь идет о 191 компании, одержавшей победу в 1800 публичных закупках. Она добавила, что правительство Украины запретило таким компаниям участвовать в публичных закупках.

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Также она рассказала, что в конце февраля в Украине работало около 21 тысяч компаний, связанных со страной-агрессором.

"Это могли быть компании, у которых участник или бенефициар — компания из РФ, или просто конечный бенефициар проживает на территории РФ", — сказала Бойко.

По ее словам, среди компаний, которые работают в Украине, связь с Россией можно найти у 17300 компаний, с Беларусью — 3600, с Ираном — 863 компаний.

По данным Бойко, их часть не ведет никакой деятельности, а некоторые не находятся под санкциями и их активы не "заморожены".

На юге Украины компаний, связанных с РФ, больше всего было в Одесской области — 1199, в Запорожской области — 371, на Николаевщине — 299, на Херсонщине – 201 компания.

Бойко уточнила, что крупнейшая такая компания на юге Украины – "Мотор Сич".

Запрет участия в тендерах для компаний, связанных с РФ

12 октября 2022 года Кабинет Министров принял решение о запрете осуществления публичных закупок в компаниях, которые связаны с РФ, Беларусью и резидентами этих стран.

Государственным заказчикам (органам власти, учреждениям и предприятиям) запрещено осуществлять закупки у госкомпаний, юридических и физических лиц, зарегистрированных в РФ и ФБ, а также у юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты этих стран. Запрещается и закупка товаров с происхождением из России и Беларуси.

В Верховной Раде отмечали, что несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, не все государственные закупщики прекратили покупать товары и услуги у такого бизнеса.

"В системе закупок работают более 35 тысяч государственных и коммунальных органов власти и предприятий, которые покупают товары и услуги. К сожалению, не все обратили внимание и смогли избежать закупок у компаний, связанных с Россией и Беларусью", – отмечала заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

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