Большинство из них продолжает работать на территории Украины.

Через год после начала полномасштабной войны в Украине до сих пор остаются компании, доли в которых принадлежат гражданам страны-агрессора.

9 из них находятся в состоянии прекращения или банкротства, а остальные продолжают работать на территории Украины, говорится в анализе Опендатабот.

"Опендатабот проверил реестр акционеров и обнаружил, что доли в 41 акционерном обществе принадлежат собственникам из РФ. Только 9 из этих компаний находятся в состоянии прекращения или банкротства — а остальные продолжают работать на территории Украины", – говорится в анализе.

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Среди бизнесов с российскими владельцами, которые свернули свою деятельность:

ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ЗАО "ЗЕРНОПРОМСЕРВИС", ЗАО "Планета-буд", АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК", АО "ВТБ БАНК", АО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" (в состоянии прекращения);

ЗАО "Укрэнергоатом", ЧАО "Львовский изоляторный завод" (прекращено);

ПАО "ДОНБАСКАБЕЛЬ" (возбуждено дело о банкротстве).

Продолжают работать на территории Украины такие компании, которые контролируются гражданами РФ, как АО "БАНК ФОРВАРД" или ПАО "Глория Джинс". В этом же перечне немало научных учреждений, конструкторских бюро (Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения, Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения, Специальное проектное и конструкторско-технологическое бюро "Запорожгидросталь" и другие).

Как россияне зарабатывают в Украине во время войны

В октябре украинское правительство приняло решение запретить участие бизнесов, связанных с Россией и Беларусью и резидентами этих стран, в публичных закупках. Государственным заказчикам запрещено закупать товары у таких компаний и товары с происходением из России и Беларуси.

До введения этого запрета, с марта по июль 2022 года, 191 компания, связанная со страной-агрессором, участвовала и победила в 1800 публичных закупках. По информации YouControl, по результатам этих тендеров 985 млн грн государственных средств были переведены на счета таких компаний.

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