Обе закупки состоялись без использования электронной системы.

КП "Международный аэропорт Ужгород" заказало у гражданина России два капитальных ремонта стоимостью почти 400 тысяч гривен.

Как пишет "Закарпатье онлайн", в системе "Прозорро" сообщается, что согласно одному договору, подрядчик отремонтирует уборную на втором этаже административного здания аэропорта за почти 200 тысяч гривен. Согласно второму – кабинет там же. Обе сделки не детализированы – объем работ, использованные строительные материалы и их цена неизвестны.

Отмечают, что обе закупки состоялись без использования электронной системы. Подрядчиком в обоих случаях выступил ФЛП Павлюх Владимир Андреевич, который, согласно данным YouСontrol, является гражданином России, но зарегистрирован в Ужгороде.

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Этот ФЛП, существующий с 2005 года, с 2020 года уже получил 11 заказов на общую сумму 2,26 млн гривен. Из этой суммы 1,64 миллиона заплатил именно "Международный аэропорт Ужгород". К примеру, в прошлом году Павлюх ремонтировал крышу аэровокзала, внутрипортовые дороги.

Как россияне зарабатывают в Украине во время войны

Спустя почти 13 месяцев полномасштабной войны в Украине продолжают действовать компании, доли в которых принадлежат гражданам страны-агрессора. Их более 40, 9 находятся в состоянии прекращения.

С октября 2022 года бизнесам, связанным с агрессором, запрещено участвовать в публичных закупках. К тому времени около 200 компаний, имеющих связи с РФ, смогли получить почти 1 миллиард государственных гривен, поскольку одержали победу в тендерах.

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