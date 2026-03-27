В университете Поплавского выявили растрату бюджетных средств, – прокуратура

Правоохранители раскрыли схему растраты бюджетных средств в особо крупных размерах в Киевском университете культуры (КУК). Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своем Telegram-канале.
Согласно данным следствия, должностные лица КУК в сговоре с чиновниками Министерства образования и науки Украины организовали схему незаконного завладения бюджетными средствами, выделенными в рамках государственной программы по подготовке кадров высшими учебными заведениями.
Речь идет о финансировании по бюджетной программе "Подготовка кадров высшими учебными заведениями и обеспечение деятельности их практических баз". В течение 2022-2023 годов в рамках этой программы из государственного бюджета указанному учебному заведению было направлено около 760 млн грн.
Что установило следствие
Следствие установило, что основанием для определения объема государственного финансирования были данные о количестве соискателей высшего образования, научных соискателей, а также штатное расписание учреждения.
"По версии правоохранителей, в официальные документы могли вноситься недостоверные сведения о контингенте студентов и научно-педагогических работников, что давало основания для необоснованного увеличения объемов финансирования", – говорится в сообщении.
Кроме того, проверяется информация о возможном включении в отчетность лиц, которые фактически принадлежали к частному учебному заведению и не имели права участвовать в соответствующей бюджетной программе.
Согласно предварительным данным, в результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Обыски
Так, в рамках досудебного расследования уголовного производства сегодня, 27 марта, под процессуальным руководством Офиса генпрокурора следователи полиции при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины провели более 20 обысков по местам проживания причастных лиц, а также в помещениях Киевского университета культуры.
В ходе следственных действий были изъяты мобильные телефоны, жесткие диски и печати предприятий, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства совершения предполагаемого преступления и полный круг причастных лиц.
Что говорят источники
По данным источников УНИАН в правоохранительных органах, на фото, которые по итогам следственных действий опубликовал Офис генпрокурора, изображен бывший ректор университета Михаил Поплавский. На данный момент речь идет только об обысках у экс-ректора, он не задержан.
Поплавский и студенты
Как сообщал УНИАН, в феврале 2025 года бывшая студентка Киевского национального университета культуры и искусств Владислава Коринна рассказала о домогательствах ректора Михаила Поплавского.
Она отметила, что пришла в приемную с просьбой предоставить ей место в общежитии, на которое, по ее словам, она и так имела право. Однако вдруг она оказалась за пределами Киева.
Коринна рассказала, что по дороге водитель посоветовал ей включить режим полета, чтобы ее не искали. По прибытии в место назначения Коринну заставляли пить коньяк.
Девушка рассказала, что Поплавский рассказывал ей о своих любовных приключениях. После этого девушку заставили играть в бильярд на поцелуй или 100 долларов. Когда Коринна поняла, что испытывает сильный стресс и больше не может это выносить, она попросила уехать.