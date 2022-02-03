Певица возглавила одну из кафедр частного вуза.

Известная украинская певица Тина Кароль, которая на днях ошеломила фанов "живыми" фото из Лондона, получила одну из руководящих должностей в Киевском университете культуры.

Об этом сообщил у себя в Instagram "поющий ректор" и владелец учебного заведения Михаил Поплавский, разместив там фото и видео.

Как уточнил он, Кароль стала заведующей кафедрой эстрадного пения.

Напомним, ранее в сети появилось архивное фото Кароль и ее семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: