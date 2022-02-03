Кароль возглавила кафедру в КУК / фото instagram.com/poplavskiy_michail/
Известная украинская певица Тина Кароль, которая на днях ошеломила фанов "живыми" фото из Лондона, получила одну из руководящих должностей в Киевском университете культуры.
Об этом сообщил у себя в Instagram "поющий ректор" и владелец учебного заведения Михаил Поплавский, разместив там фото и видео.
instagram.com/poplavskiy_michail/
instagram.com/poplavskiy_michail/
Как уточнил он, Кароль стала заведующей кафедрой эстрадного пения.
Кароль трудоустроилась в университете Поплавского
Напомним, ранее в сети появилось архивное фото Кароль и ее семьи.