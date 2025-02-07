Михаила Поплавского обвинили в сексуальных домогательствах: 'Все с ним тр*х*лись'

Вокруг ректора КНУКИМа давно ходят слухи.

Бывшая студентка Киевского национального университета культуры и искусств Владислава Коренная рассказала о сексуальных домогательствах ректора Михаила Поплавского.

На своей странице в Facebook она призналась, что пришла в приемную с просьбой дать ей место в общежитии, на которое, по ее словам, она и так имела право. Однако вдруг она оказалась за Киевом.

Коренная рассказала, что по дороге водитель рекомендовал ей включить режим авиаполета, чтобы ее не искали. После прибытия к месту назначения Коренную заставляли пить коньяк.

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"Январь, девять вечера, первый локдаун, третий курс, и мне 19. Я еду в машине, и охранник просит включить режим полета, и на вопрос "Зачем?" отвечает: "Чтобы не искали". По карте я вижу, что мы уже где-то за Киевом. Приезжаем, меня проводят в комнату, которая сделана как гостевая для девочек, висит халатик на плечиках и ванная. Мы садимся за стол, мне наливают Hennessy и говорят пить на голодный желудок, я отказываюсь – меня кроют матом", – рассказала Коренная.

Также девушка рассказала, что Поплавский рассказывал ей о своих любовных приключениях.

"Раскладывают передо мной несколько телефонов и начинают звонить подчиненным, выключая микрофон и рассказывая мне кого он, когда и как. И что все женщины, занимающие должности просто "тр*х*лись" с ним", - добавила Коренная.

После этого девушку заставили играть в бильярд на поцелуй или 100 долларов.

"Уточнение: я имела в кармане 500 гривен и пришла в приемную попросить дать место в общежитии, на которое и так имела право. Я отвечаю еще раз, что этого не будет и могу только отдать последние 500 гривен. Но схема игры очень проста – если шар попадает в лузу, то поцелуй. И так часа два", - говорит девушка.

Когда Коренная поняла, что испытывает сильный стресс и больше не может это вывозить, она попросила уехать.

"Из хорошего - мне вызвали водителя и попросили позвонить на следующий день, чтобы сниматься в университетских тик-токах. Утром я ужасно боялась, что меня отчислят, если я не позвоню. И я позвонила, сказала, что заболела и не хочу никого заражать. Локдаун был тогда очень кстати", - отметила экс-студентка.

Владислава уточнила, что были и другие истории, где у девушек было "все не так скромно", как у нее.

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