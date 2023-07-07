Предварительная причина смерти - отравление химическими веществами.

В Раздельнянском районе Одесской области за сутки увеличилось количество умерших людей, которые отравились суррогатом, еще семеро - в критическом состоянии.

Как сообщает региональный главк Национальной полиции, по состоянию на утро 7 июля в селе Старостино после употребления некачественной "водки" уже умерло четыре человека. Также возросло количество госпитализированных.

"Одного человека нашли мертвым у него дома, в больнице умерли трое, за жизнь еще семерых сейчас борются медики. Предварительная причина смерти граждан - токсическое действие и отравление химическими веществами", - рассказали в полиции.

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Женщину, которая продавала суррогатный алкоголь, правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по подозрению в реализации незаконно изготовленных спиртосодержащих веществ, что привело к отравлению и смерти людей.

В рамках начатых производств назначен ряд судебных экспертиз.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, среди госпитализированных с диагнозом острое отравление алкоголем, по состоянию на вчера, в больницу были доставлены бригадами "скорой" в состоянии комы - 69-летняя и 61-летняя женщины, в состоянии средней тяжести - 45-летний и 39-летний мужчины и 35-летняя женщина.

Отравление водкой в Одесской области, что известно

5 июля в селе Старостино Одесской области работники скорой помощи один за другим госпитализировали местных жителей, которым стало плохо после употребления водки кустарного производства из тамошнего магазина. Вчера было известно, что два человека в больнице умерли, смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его проживания. В больнице вчера находилось шесть человек, которые отравились.

Начато расследование по ч. 1 ст. 115 с дополнительной отметкой "несчастный случай" и ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей и т.п.) Уголовного кодекса Украины.

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