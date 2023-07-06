Все пострадавшие - жители одного села, они покупали водку в магазине.

В Одесской области из-за алкогольного отравления три человека умерли и еще шестеро - в больнице.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, событие произошло в селе Старостино Раздельнянского района.

Установлено, что девять граждан были доставлены в медицинское учреждение с алкогольным отравлением. Двое из них вскоре после госпитализации скончались. Смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его проживания.

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Правоохранители узнали, что пострадавшие употребляли водку, приобретенную на разлив в одном из местных магазинов.

"Из домов потерпевших и магазина правоохранители изъяли бутылки с жидкостями прозрачного цвета неизвестного происхождения и другие вещи, представляющие интерес для следствия. Кроме этого, проведен неотложный обыск по месту жительства владельца магазина, в ходе которого также изъяты бутылки с жидкостями, содержащими запах спирта и их остатками", - рассказали в полиции.

Начато расследование по ч. 1 ст. 115 с дополнительной отметкой "несчастный случай" и ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей и т.п.) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в рамках уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы. Продолжается следствие. Собираются доказательства для привлечения виновных лиц к ответственности.

Смертельный яд - фармкомпания добавляла в детский сироп от кашля промышленный компонент

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что индийский фармпроизводитель Marion Biotech для производительва детского сиропа от кашля использовал токсичный промышленный ингредиент пропиленгликоль. Как сообщили СМИ, компания-продавец пропиленгликоля "торговала только промышленными материалами" и уверяет, что не знала для чего использовали их продукт. По некоторым данным, средство от кашля было изготовлено из промышленного пропиленгликоля, который добавляют в жидких моющих средствах.

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