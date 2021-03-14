Мужчина утверждает, что дочь не могла идти ждать его на остановку и даже не знала, где он работает.

Отец семилетней Марии Борисовой, которую после нескольких дней поиска нашли мертвой в Херсонской области, отрицает информацию о том, что в день исчезновения девочка ждала его на остановке.

Об этом сообщает 24 канал.

По свидетельствам односельчан, семья была неблагополучной. Многие жильцы не хотят о ней говорить. Отец ребенка уже два года живет отдельно, зарабатывает в основном сезонными работами.

Мужчина утверждает, что в день исчезновения девочки он работал в селе.

«Нет, она не могла бежать на остановку, потому что я там никогда не останавливался, не выходил. Она не знала даже, где я работаю», – рассказал отец девочки.

По информации представителей местной власти, семья стояла на спецучете. Машу и 10-летнего брата мать воспитывала одна, и по некоторым данным, женщину иногда замечали с алкоголем. При этом в сельском совете причин для изъятия детей не видели.

«Были маленькие проблемы, семья постоянно была под контролем. Ходили, общались с мамой, смотрели на их условия жизни», – сообщила староста Счастливского старостата Наталья Пархоменко.

Когда эксперты осматривали тело ребенка, ее мать вела себя спокойно. После всех процедур полиция забрала женщину на допрос.

Смерть семилетней Марии Борисовой: что известно

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

По рассказам селян, в последний раз они видели девочку 7 марта. Как сказали дети, игравшие с ней, она якобы могла пойти на остановку, чтобы встретить отца, ведь ждала от него подарка к 8 Марта.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о том, что "малолетняя стала жертвой полового преступления".

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Автор: Катерина Комолова