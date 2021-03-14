7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта, а через несколько дней ее нашли мертвой / фото Нацполиции

Отец семилетней Марии Борисовой, которую после нескольких дней поиска нашли мертвой в Херсонской области, отрицает информацию о том, что в день исчезновения девочка ждала его на остановке.

Об этом сообщает 24 канал.

По свидетельствам односельчан, семья была неблагополучной. Многие жильцы не хотят о ней говорить. Отец ребенка уже два года живет отдельно, зарабатывает в основном сезонными работами.

Мужчина утверждает, что в день исчезновения девочки он работал в селе.

«Нет, она не могла бежать на остановку, потому что я там никогда не останавливался, не выходил. Она не знала даже, где я работаю», – рассказал отец девочки.

По информации представителей местной власти, семья стояла на спецучете. Машу и 10-летнего брата мать воспитывала одна, и по некоторым данным, женщину иногда замечали с алкоголем. При этом в сельском совете причин для изъятия детей не видели.

«Были маленькие проблемы, семья постоянно была под контролем. Ходили, общались с мамой, смотрели на их условия жизни», – сообщила староста Счастливского старостата Наталья Пархоменко.

Когда эксперты осматривали тело ребенка, ее мать вела себя спокойно. После всех процедур полиция забрала женщину на допрос.

Смерть семилетней Марии Борисовой: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова