Питьевая вода в оккупированном городе доступна раз в два дня, а доставки технической воды для гигиенических нужд нет вовсе.

Пока жители оккупированного Мариуполя могут получить воду только раз в два дня, захватническая власть тратит драгоценный ресурс, в частности, для полива газонов.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Так выглядит цинизм. Питьевая вода доступна раз в два дня. Доставки технической воды для гигиенических нужд нет вовсе. Зато исправно поливаем газоны, чтобы было на фоне чего снимать кино про "жизнь улучшилась". Нет слов. Только ярость", - говорится в посте.

Андрющенко также обнародовал видео.

Вода в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, ранее Андрющенко рассказывал, что в оккупированном Мариуполе жители вынуждены по несколько дней стоять в очередях за питьевой водой.

"Для получения питьевой воды теперь нужно записаться в очередь. Очередь от двух дней. То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня. Основная причина - падение уровня воды в природных источниках забора воды. Прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды из-за естественных причин - летней жары", - отмечал он.

Вас также могут заинтересовать новости: