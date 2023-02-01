Свои мечты чиновница писала накануне Нового года.

Во время обыска у и. о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий нашли список желаний, среди которых миллион долларов, соболиная шуба и элитные часы Breguet.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники, обыски у руководства столичной налоговой происходят сегодня, 1 февраля.

Во время обыска у Датий обнаружили несколько списков желаний до 2018 и 2021 Нового года. В 2018 Датий мечтала о повышении, соболиной шубе, поездке в Лондон и часах Breguet - подарок от любимого.

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А в 2021 году чиновница напророчила себе должность и. о. главы налоговой службы столицы, все еще мечтала о поездке в Лондон и отдыхе на Мальдивах. Кроме того, 1 миллион долларов все еще оставался в списке мечтаний.

В 2021-м Датий назначили заместителем начальника отдела анализа налоговой информации Управления специального аудита ГУ ГНС в Киеве, а в 2022 году она стала и. о. начальника ГНС столицы.

Как отмечает УП, ГБР расследует факт незаконного получения возмещения НДС из госбюджета, в т. ч. путем злоупотребления властью и служебным положением представителями налоговых органов. Из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 млрд грн государственных средств.

Серия обысков 1 февраля: что известно

Сегодня Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Источники в правоохранительных органах сообщили, что обыск в доме бизнесмена проводят СБУ и БЭБ, расследование касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является Коломойский.

Впоследствии стало известно, что Служба безопасности Украины и Госбюро расследований провели обыски у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Они связаны с закупками французских вертолетов Airbus во времена его пребывания на посту министра.

Также СБУ проводит обыски у киевского застройщика и нардепа запрещенной "ОПЗЖ" Вадима Столара.

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