Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что обыск в доме бизнесмена проводят СБУ и БЭБ, расследование касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является Коломойский.
Ситуация вокруг "Укрнафты" и "Укртатнафты"
Напомним, 7 ноября в собственность государства перешли акции ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".
Это подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.
Позже в ПАО "Укрнафта" обратились к министру обороны Украины Алексею Резникову из-за блокирования работы компании.
Президента Украины Владимира Зеленского также призывали вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг ПАО "Укрнафта". Работниками БЭБ и СБУ была заблокирована деятельность компании без предъявления решения суда.