Расследование касается дел "Укртатнафты" и "Укрнафты".

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что обыск в доме бизнесмена проводят СБУ и БЭБ, расследование касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является Коломойский.

Ситуация вокруг "Укрнафты" и "Укртатнафты"

Напомним, 7 ноября в собственность государства перешли акции ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".

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Это подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Позже в ПАО "Укрнафта" обратились к министру обороны Украины Алексею Резникову из-за блокирования работы компании.

Президента Украины Владимира Зеленского также призывали вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг ПАО "Укрнафта". Работниками БЭБ и СБУ была заблокирована деятельность компании без предъявления решения суда.

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