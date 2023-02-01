Правоохранители провели обыск по аварии вертолёта в Броварах, на борту которого находилось руководство МВД.

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований провели обыски у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сам экс-глава МВД сообщил в комментарии УП. По его словам, обыски связаны с закупками французских вертолетов Airbus во времена его пребывания на должности министра:

"Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты Airbus 6-летней давности. Естественно ничего".

Аваков подчеркнул, что контракты утверждали Кабмин и Рада. Правоохранители, добавил экс-глава МВД, формально отработали версию.

То есть обыски были проведены в связи с падением вертолета ГСЧС в Броварах.

Трагедия в Броварах 18.01.2023

18 января в городе Бровары Киевской области разбился вертолет, на борту которого было руководство МВД. Вертолет упал на территорию детсада. На месте падения обнаружены 14 погибших, среди которых ребенок.

На борту вертолета находились девять человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

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