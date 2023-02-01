Обыски у Столара подтвердил Давид Арахамия.

СБУ проводит обыски у киевского застройщика и нардепа запрещенной "ОПЗЖ" Вадима Столара, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следственные действия по адресу Столара и ряда других топ-политиков подтвердил и председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия. Он связал это с ранее анонсированными Зеленским "весенними посадками".

"Сегодня ... обыски у Столара. Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к изменениям, то государство само придет и поможет им измениться", - написал Арахамия.

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Стало также известно об обысках у бизнесмена Игоря Коломойского, экс-министра внутренних дел Арсена Авакова и о вручении подозрений причастным к коррупционным закупкам еды для ВСУ топ-чиновников Минобороны.

Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения". По его словам, "тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах".

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