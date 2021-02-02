Потерпевший прооперирован. На его восстановление необходимо много средств, сбор которых начали односельчане.

В Одесскую областную детскую больницу госпитализировали 11-летнего мальчика, которому в маслобойной машине оторвало руку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, инцидент произошел в «пик» непогоды, когда в регионе была сильная метель, снегопад и порывистый ветер.

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В частности, в селе Старые Трояны (Суворовская ОТГ) 11-летний мальчик по неосторожности засунул руку в маслобойную машину.

«В результате произошла травматическая ампутация конечности. Нам поступило сообщение из скорой помощи о том, что нужна помощь в транспортировке потерпевшего в Одессу из города Татарбунары, в который мальчика из села смог доставить отец», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что спасатели обеспечили сопровождение медицинского спецтранспорта с ребенком в областной центр (расстояние более 150 км), спецтехника ГСЧС расчищала сложные участки дороги.

«Сейчас ребенок в больнице. К сожалению, руку спасти ему медики не смогли. Состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное», - рассказали в управлении.

Как сообщили в социальных сетях жители с. Старые Трояны, несчастье произошло в многодетной семье учителя труда.

По данным местных жителей, из-за снегопада село оказалось отрезанным от других населенных пунктов. Мальчика вывозили на тракторе, который пробивался через снежные заносы. Навстречу ему из Татарбунар выехал автомобиль скорой помощи, который доставил ребенка в районную больницу. После оказания первой помощи началась «операция» по транспортировке в Одессу.

Потерпевший прооперирован. На его восстановление необходимо много средств, сбор которых начали односельчане.

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Автор: Лариса Козовая