В Одесскую областную детскую больницу госпитализировали 11-летнего мальчика, которому в маслобойной машине оторвало руку.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, инцидент произошел в «пик» непогоды, когда в регионе была сильная метель, снегопад и порывистый ветер.
Читайте такжеВ центре Одессы произошло обрушение лестничной клетки в жилом доме (фото)
В частности, в селе Старые Трояны (Суворовская ОТГ) 11-летний мальчик по неосторожности засунул руку в маслобойную машину.
«В результате произошла травматическая ампутация конечности. Нам поступило сообщение из скорой помощи о том, что нужна помощь в транспортировке потерпевшего в Одессу из города Татарбунары, в который мальчика из села смог доставить отец», - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что спасатели обеспечили сопровождение медицинского спецтранспорта с ребенком в областной центр (расстояние более 150 км), спецтехника ГСЧС расчищала сложные участки дороги.
«Сейчас ребенок в больнице. К сожалению, руку спасти ему медики не смогли. Состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное», - рассказали в управлении.
Как сообщили в социальных сетях жители с. Старые Трояны, несчастье произошло в многодетной семье учителя труда.
По данным местных жителей, из-за снегопада село оказалось отрезанным от других населенных пунктов. Мальчика вывозили на тракторе, который пробивался через снежные заносы. Навстречу ему из Татарбунар выехал автомобиль скорой помощи, который доставил ребенка в районную больницу. После оказания первой помощи началась «операция» по транспортировке в Одессу.
Потерпевший прооперирован. На его восстановление необходимо много средств, сбор которых начали односельчане.
Другие новости
- Под Киевом из-за отравления угарным газом погибли три человека, в том числе ребенок
- В Черновицкой области из-за неизвестного химического запаха эвакуировали школьников
- К зданию Рады пытался прорваться неизвестный: инцидент попал на видео
- В Киеве задержали мужчину, который шесть раз «минировал» станции подземки и ТРЦ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram