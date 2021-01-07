Свой поступок жители столицы не отрицали.

Во Львове двое жителей Киева нанесли граффити на подпорную стену мемориала Небесной сотни.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции региона.

Инцидент произошел около трех часов утра в среду. Копы, проезжая мимо мемориала, заметили двух человек, совершавших акт вандализма.

"Ими оказались 20-летний молодой человек и 19-летняя девушка из города Киева. Возле них стояли баллончики с краской. Они не отрицали своего поступка. Лиц сопроводили в Галицкий отдел полиции, где участковый составил на них протоколы по ст. 152 (нарушение благоустройства территорий населенных пунктов) КУоАП. Размер штрафа определит административная комиссия районной администрации", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован