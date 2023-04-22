Под днищем транспортного средства мужчины обнаружили три ящика с лекарствами, в которых было более 3,8 тыс. блистеров медпрепаратов.

Львовянин пытался вывезти в Польшу лекарства на миллион гривен, но был разоблачен пограничниками.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, на выезд в соседнюю страну следовал грузовой автомобиль "Рено" под управлением 46-летнего жителя Львовщины.

В ходе осмотра, под днищем прицепа правоохранители обнаружили три ящика с медпрепаратами. Мужчина пытался перевезти более 3,8 тыс. блистеров медицинских препаратов.

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Таблетки были изъяты. Их предварительная стоимость составляет 1 147 600 грн.

По данному факту работниками таможни составлен протокол.

Случаи контрабанды в Украине

В марте таможенники Румынии задержали грузовик из Украины, в котором под видом кондитерских изделий перевозили 4 млн сигарет известных брендов.

А в апреле в Одесской области пограничники предупредили вывоз за границу старинной скрипки. Тогда 40-летний водитель микроавтобуса "Mercedes" перевозил ее вместе с другими вещами в Болгарию, по его словам, по просьбе товарища. На музыкальном инструменте нанесена маркировка " Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742.

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