В Украину под видом оборудования для фасовки бытовой химии пытались завезти новую упаковочную линию для сигарет стоимостью в 10 млн грн.

На Одесской таможне разоблачили схему незаконного ввоза упаковочной линии для изготовления сигарет, которую планировали провезти под видом оборудования для фасовки бытовой химии

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины. Отмечается, что детективы разоблачили должностных лиц одного из предприятий, которые тайно планировали провести оборудование стоимостью в 10 млн грн.

"Лица подали подразделениям таможенного оформления товаро-сопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о характеристиках товаров и их стоимости. Противоправная схема уклонения привела к занижению суммы пошлины и НДС. Сумма нанесенного ущерба составляет более 2 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается полный круг причастных к преступлению лиц. Проверяется участие работников Одесской таможни в данной схеме.

Расследование по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора Украины.

В Украине фиксируют коррупционные схемы Одесской таможни

Напомним, что случай с фиктивным оборудованием - не первая подозрительная история, к которой могут иметь отношение работники Одесской таможни.

Недавно в Румынии пограничники обнаружили масштабную партию сигарет, спрятанную среди сладостей. Документы на товар были заверены работниками Одесской таможни. Речь идет о партии в 4 млн сигарет (200 тыс. пачек) известных брендов с маркировкой "Duty Free".

Напомним, что 1 февраля весь руководящий состав Государственной таможенной службы уволили из-за их возможной причастности к коррупции.

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