На Одесской таможне изъята упаковочная линия для сигарет / пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины

На Одесской таможне разоблачили схему незаконного ввоза упаковочной линии для изготовления сигарет, которую планировали провезти под видом оборудования для фасовки бытовой химии

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины. Отмечается, что детективы разоблачили должностных лиц одного из предприятий, которые тайно планировали провести оборудование стоимостью в 10 млн грн.

"Лица подали подразделениям таможенного оформления товаро-сопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о характеристиках товаров и их стоимости. Противоправная схема уклонения привела к занижению суммы пошлины и НДС. Сумма нанесенного ущерба составляет более 2 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается полный круг причастных к преступлению лиц. Проверяется участие работников Одесской таможни в данной схеме.

Расследование по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора Украины.

В Украине фиксируют коррупционные схемы Одесской таможни

Напомним, что случай с фиктивным оборудованием - не первая подозрительная история, к которой могут иметь отношение работники Одесской таможни.

Недавно в Румынии пограничники обнаружили масштабную партию сигарет, спрятанную среди сладостей. Документы на товар были заверены работниками Одесской таможни. Речь идет о партии в 4 млн сигарет (200 тыс. пачек) известных брендов с маркировкой "Duty Free".

Напомним, что 1 февраля весь руководящий состав Государственной таможенной службы уволили из-за их возможной причастности к коррупции. 

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