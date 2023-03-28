Под видом сладостей в страну планировали ввезти 4 млн сигарет с соответствующей маркировкой.

Таможенники Румынии задержали грузовик из Украины, в котором под видом кондитерских изделий перевозили 4 млн сигарет известных брендов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Как отмечается, 24 марта таможенники Румынии задержали грузовик с украинскими номерами. В нем среди официально заявленных кондитерских изделий было спрятано 4 млн сигарет (200 тыс. пачек) известных брендов с маркировкой "Duty Free".

В ходе предварительного расследования установлено, что грузовик оформлялся на таможенном посту "Винница" через подачу электронной декларации. На автомобиле и прицепе была пломба отправителя, сопроводительные документы заверены Одесской таможней.

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На данный момент соответствующая информация внесена в ЕРДР. Производство расследуется по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

В Украине несмотря на войну бушует контрабанда

Напомним, что несмотря на войну некоторые недобропорядочные украинцы пытаются пополнить свои кошельки путем ввоза и вывоза нелегальной контрабанды.

В начале февраля ГБР сообщило, что по итогам 2022 года правоохранителям удалось разоблачить преступлений с убытками государству на почти 400 млн грн. Всего за год работники ведомства расследовали 576 дел по осуществлению контрабанды.

Одним из самых "громких" дел стало преступление 14 работников таможни, которые помогали нефтепродуктовой компании (близкой к Виктору Медведчуку), осуществлять незаконный импорт.

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