Из-за грозы на нескольких улицах нет электроэнергии, повреждены крыши жилых домов.

Во Львове через грозу на нескольких улицах нет электроэнергии, движение транспорта будет продлено.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Львов накрыл мощный ливень. Сейчас продолжается ликвидация последствий. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Работа общественного транспорта возобновлена", - отметил он.

Также он сообщил, что движение автобусов, трамваев и троллейбусов продлено до 23:00, чтобы все, кто остался на работе, могли нормально добраться домой.

"Перевозчики, транспорт которых не вернется на маршруты, завтра получат штрафные санкции и возможное расторжение договора", - подчеркнул Садовый.

Мэр Львова сообщил, что в городе повреждено более 20 крыш в жилых домах, ведутся аварийные работы.

"На нескольких улицах нет электроэнергии. Эту проблему уже ликвидируют наши аварийные бригады", - сказал городской голова.

Он призвал жителей оперативно сообщать о подтоплении укрытий и других повреждениях на горячую линию города 15-80.

Как сообщал УНИАН, 5 июля во Львове был ливень и гроза, из-за непогоды ряд улиц стали похожи на реки, и не курсировала часть электротранспорта.

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