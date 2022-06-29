Под Киевом в среду также была непогода, стихия ломала деревья.

В Киеве в среду, 29 июня, был погодный апокалипсис - дождь стеной, местами шел град, во многих районах затопило дороги и магазины, из-за сильного ветра есть поваленные деревья.

В столице Украины во время непогоды молния попала в дом, сообщил в Telegram "Реальный Киев" и показал видео, на котором запечатлен разгул стихий.

"…В Киеве сейчас какой-то апокалипсис. Во многих районах затоплены дороги и магазины. Дождь стоит стеной, местами повалены деревья и идет град", - отмечается на канале.

Также стало известно, что непогода была и под столицей, пишет в Telegram "Київ city".

"Под Киевом непогода ломает деревья и затапливает улицы", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд - в столице нашей страны температура воздуха опустилась только до +19,8 градуса, а такого не было с 2017 года.

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