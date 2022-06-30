В городе сегодня зафиксировали + 34 градуса тепла, что является абсолютным температурным рекордом в июне за более 80 лет наблюдений.

Во Львове зафиксирован исторический температурный рекорд.

Об этом сообщает zaxid.net со ссылкой на Львовский гидрометцентр.

В частности, в городе синоптики сегодня зафиксировали +34 градуса тепла, что является абсолютным температурным рекордом в июне за более чем 80 лет наблюдений.

Предыдущий рекорд был установлен 30 июня 1994 года - тогда температура воздуха составляла 31,6 градусов тепла.

Синоптики отметили, что в целом такого жаркого июня во Львове не было за весь период наблюдений Гидрометцентра.

Во Львовском Гидрометцентре предупредили, что ближайшие несколько дней жара во Львове и области не будет спадать, однако возможны кратковременные грозы.

Как сообщает Львовский гидрометцентр в соцсети, 1 июля во Львове снова будет жарко - 32-34 градусов тепла. В области температура воздуха может достигать +36 градусов. Во второй половине дня в городе и области возможна гроза. Такая жара продержится до конца недели.

Как сообщал УНИАН Погода, в пятницу, 1 июля, в Украине будет жарко. В большинстве областей столбики термометров покажут +27°...+30°, а на западе ожидается +33°...+36°. Дожди покинут территории страны: практически повсеместно будет ясно и безоблачно, кроме западных областей.

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