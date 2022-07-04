В ближайшее время в Украине все еще будет очень горячо.

Сегодня и завтра все еще ожидается очень жаркая погода, а потом в Украину начнет заходить летняя прохлада.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Жара ослабнет 6 июля в западных областях, 7 июля снижение температуры воздуха до комфортной ожидается в северных и центральных областях", - сообщила она.

По словам синоптика, на юге и востоке Украины сильная жара еще будет продолжаться.

Завтра же, по данным Натальи Диденко, в Украине будет очень жарко.

"Днем 5-го июля столбики термометров будут подниматься до +28...+34 градусов. Ночью ожидается +17...+22 градуса", - рассказала она.

Синоптик добавила, что дождей будет мало - кратковременные грозовые местами пройдут только в западных областях, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины.

Напомним, 5 июля в семи областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение.

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