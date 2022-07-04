Сегодня и завтра все еще ожидается очень жаркая погода, а потом в Украину начнет заходить летняя прохлада.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Жара ослабнет 6 июля в западных областях, 7 июля снижение температуры воздуха до комфортной ожидается в северных и центральных областях", - сообщила она.
По словам синоптика, на юге и востоке Украины сильная жара еще будет продолжаться.
Завтра же, по данным Натальи Диденко, в Украине будет очень жарко.
"Днем 5-го июля столбики термометров будут подниматься до +28...+34 градусов. Ночью ожидается +17...+22 градуса", - рассказала она.
Синоптик добавила, что дождей будет мало - кратковременные грозовые местами пройдут только в западных областях, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины.
Напомним, 5 июля в семи областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение.