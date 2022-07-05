На территории части областного центра был град, узнали журналисты.

Во вторник, 5 июля, во Львове был ливень и гроза, из-за непогоды ряд улиц стали похожи на реки, и не курсировала часть электротранспорта.

Во Львове непогода началась примерно в 17:00, сообщает ТСН.ua со ссылкой на корреспондента.

По его данным, в части областного центра и в пригороде был град.

Машины плавали на кольце ул. Хмельницкого - ул. Липинского, говорится в Telegram-канале "Львівський дощ". На канале также отмечается, что на ул. Джерельной били "родники".

"...Улицы Сахарова и Горбачевского снова затопило. Трамваи остановились", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 29 июня в Киеве был погодный апокалипсис - шел сильный дождь, местами - град, в нескольких районах затопило дороги и магазины, из-за сильного ветра были повалены деревья. Кроме того, в столице Украины молния попала в дом.

Вас также могут заинтересовать новости: