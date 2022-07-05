Во вторник, 5 июля, во Львове был ливень и гроза, из-за непогоды ряд улиц стали похожи на реки, и не курсировала часть электротранспорта.
Во Львове непогода началась примерно в 17:00, сообщает ТСН.ua со ссылкой на корреспондента.
По его данным, в части областного центра и в пригороде был град.
Машины плавали на кольце ул. Хмельницкого - ул. Липинского, говорится в Telegram-канале "Львівський дощ". На канале также отмечается, что на ул. Джерельной били "родники".
"...Улицы Сахарова и Горбачевского снова затопило. Трамваи остановились", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, 29 июня в Киеве был погодный апокалипсис - шел сильный дождь, местами - град, в нескольких районах затопило дороги и магазины, из-за сильного ветра были повалены деревья. Кроме того, в столице Украины молния попала в дом.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Невыносимая жара, похолодание и грозы: в среду погода в Украине удивит контрастами (карта)
- "Не пренебрегайте прогнозом": известный синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине
- В Украине объявили штормовое предупреждение: непогода накроет половину страны (карта)