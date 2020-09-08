Полиция проводит проверку.

В понедельник, 7 сентября, в Харькове неизвестные напали на офис «ПрайдХаба».

Читайте такжеВ Одессе сторонники семейных ценностей подрались с полицией из-за ЛГБТ, есть задержанные (видео)Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook, на место выезжала следственно-оперативная группа. Информация была зарегистрирована в едином учете заявлений.

"Неизвестные избили окна в офисе по переулку Подольскому. Соответствующее обращение поступило в Основянский отдел полиции 7 сентября около 14:00... В настоящее время проводится проверка по данному факту и выясняются все обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении.

При этом общественная организация «Фрайкор» в своем Telegram-канале опубликовала фото офиса «ПрайдХаба» с разбитыми окнами. В подписи к ним отметили, что это неизвестные «защитники Конституции» прислали им снимки последствий «ночного ветра», который «сильно потрепал местный рассадник извращений».

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Автор: Катерина Шварц