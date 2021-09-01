Когда пострадавшего парня увели, водитель продолжил ехать по рельсам.

В Киеве таксист на оливковом Chevrolet сбил подростка на пешеходном переходе.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя видеозапись.

ДТП произошло днем ​​1 сентября на Привокзальной улице в Дарницком районе столицы. По информации Telegram-канала, парень с портфелем переходил дорогу в разрешенном месте, а водитель несся по трамвайным путям и сбил школьника с ног.

После аварии пострадавший довольно быстро поднялся, а затем его увели с собой другие молодые люди. При этом таксист даже не вышел из машины, а когда подросток ушел, водитель продолжил ехать по рельсам, нарушая правила дорожного движения.

"На Дарнице сегодня таксист на Chevrolet мчал по трамвайным путям и сбил школьника прямо на переходе. Кстати, как только пострадавшего зачем-то увели, таксист продолжил свой путь в качестве трамвая", - говорится в сообщении.

Инцидент попал на видео.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова