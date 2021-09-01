В Киеве таксист на оливковом Chevrolet сбил подростка на пешеходном переходе.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя видеозапись.
ДТП произошло днем 1 сентября на Привокзальной улице в Дарницком районе столицы. По информации Telegram-канала, парень с портфелем переходил дорогу в разрешенном месте, а водитель несся по трамвайным путям и сбил школьника с ног.
После аварии пострадавший довольно быстро поднялся, а затем его увели с собой другие молодые люди. При этом таксист даже не вышел из машины, а когда подросток ушел, водитель продолжил ехать по рельсам, нарушая правила дорожного движения.
"На Дарнице сегодня таксист на Chevrolet мчал по трамвайным путям и сбил школьника прямо на переходе. Кстати, как только пострадавшего зачем-то увели, таксист продолжил свой путь в качестве трамвая", - говорится в сообщении.
Инцидент попал на видео.
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