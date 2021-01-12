Водитель вел себя неадекватно и оказывал сопротивление правоохранителям.

Пограничники Херсонского отряда вчера в контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» принудительно остановили автомобиль, водитель которого пытался прорваться во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд.

«На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств - болард. После этого пограничники изъяли запорожца из салона иномарки и задержали его», - говорится в сообщении.

29-летний нарушитель вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал правохранителям.

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За нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда - выезда, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Государственной пограничной службы Украины пограничники привлекли водителя к административной ответственности. Задержанного и автомобиль передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.

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Автор: Светлана Макринская