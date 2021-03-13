Спасатели ищут тела погибшего капитана судна, а также первого помощника капитана, который с начала спасательной операции считается пропавшим без вести.

Состояние украинских моряков, спасенных с затонувшего у побережья Румынии судна Volgo Balt 179, удовлетворительное, они могут вернуться в Украину на следующей неделе.

Об этом Посольство Украины в Румынии сообщает в Facebook.

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Отмечается, что румынские спасатели продолжают искать тела погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале его зафиксировали в районе аварии, но не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с самого начала спасательной операции считается пропавшим без вести.

Вместе с тем состояние спасенных украинских моряков удовлетворительное. Все они будут находиться под контролем в уездной больнице г. Констанца до 15 марта.

Вечером 12 марта всем морякам были вручены свидетельства на возвращение в Украину.

"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращение украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - сообщили в посольстве и добавили, что все моряки обеспечены одеждой и надлежащим питанием.

Крушение судна с украинцами: что известно

11 марта в Черном море у побережья Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами. Десятерых спасли. Двое моряков погибли.

В Государственной службе морского и речного транспорта Украины раскрыли их имена.

В сети появилось видео с места аварии.

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Автор: Татьяна Поляковская