Состояние украинских моряков, спасенных с затонувшего у побережья Румынии судна Volgo Balt 179, удовлетворительное, они могут вернуться в Украину на следующей неделе.
Об этом Посольство Украины в Румынии сообщает в Facebook.
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Отмечается, что румынские спасатели продолжают искать тела погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале его зафиксировали в районе аварии, но не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с самого начала спасательной операции считается пропавшим без вести.
Вместе с тем состояние спасенных украинских моряков удовлетворительное. Все они будут находиться под контролем в уездной больнице г. Констанца до 15 марта.
Вечером 12 марта всем морякам были вручены свидетельства на возвращение в Украину.
"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращение украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - сообщили в посольстве и добавили, что все моряки обеспечены одеждой и надлежащим питанием.
Крушение судна с украинцами: что известно
- 11 марта в Черном море у побережья Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами. Десятерых спасли. Двое моряков погибли.
- В Государственной службе морского и речного транспорта Украины раскрыли их имена.
- В сети появилось видео с места аварии.
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