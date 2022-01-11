Офисом Генерального прокурора совместно с киберполицией и правоохранителями Германии в рамках международного сотрудничества разоблачен соучастник транснациональной мошеннической схемы.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, гражданин Украины совместно со знакомым на специализированных хакерских форумах получали реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза. С помощью этих данных они в дальнейшем оплачивали различные покупки в интернет-магазинах за счет потерпевших.
Читайте такжеВ США самолет попал под поезд: пилота вытащили за секунды до страшного удара (видео)Также они создали сайты для трудоустройства торговых агентов, которые получали таким образом купленный товар и сбывали его в странах Восточной Европы. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки. Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 18 млн грн.
Во время проведения санкционированных обысков в рамках международного сотрудничества совместно с правоохранителями Германии изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и другие вещи.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Харьковского районного управления полиции № 2 при оперативном сопровождении сотрудников Управления противодействия киберпреступлениям в Харьковской области. Дело расследуется по ч. 3 ст. 190 УК Украины.
Сейчас другой соорганизатор имеет статус обвиняемого в рамках проведения расследования полицейскими Германии, где находится под стражей.
Как сообщал УНИАН, ранее "ПриватБанк" предупредил украинцев о новой схеме мошенников с тысячей гривень.