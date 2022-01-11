По предварительной информации, у пострадавших, среди которых граждане ЕС, "увели" более 18 млн гривень.

Офисом Генерального прокурора совместно с киберполицией и правоохранителями Германии в рамках международного сотрудничества разоблачен соучастник транснациональной мошеннической схемы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, гражданин Украины совместно со знакомым на специализированных хакерских форумах получали реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза. С помощью этих данных они в дальнейшем оплачивали различные покупки в интернет-магазинах за счет потерпевших.

Читайте такжеВ США самолет попал под поезд: пилота вытащили за секунды до страшного удара (видео)Также они создали сайты для трудоустройства торговых агентов, которые получали таким образом купленный товар и сбывали его в странах Восточной Европы. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки. Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 18 млн грн.

Во время проведения санкционированных обысков в рамках международного сотрудничества совместно с правоохранителями Германии изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и другие вещи.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Харьковского районного управления полиции № 2 при оперативном сопровождении сотрудников Управления противодействия киберпреступлениям в Харьковской области. Дело расследуется по ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Сейчас другой соорганизатор имеет статус обвиняемого в рамках проведения расследования полицейскими Германии, где находится под стражей.

Как сообщал УНИАН, ранее "ПриватБанк" предупредил украинцев о новой схеме мошенников с тысячей гривень.

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