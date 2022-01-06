Некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка о подарке в тысячу гривень.

"ПриватБанк" предупредил украинцев о новой мошеннической схеме.

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка, в которых указан текст вроде:

"Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам".

В дальнейшем, после перехода по ссылке, клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта "Приват24" на мошенническом фишинговом сайте, а мошенники получают возможность списывать деньги со счетов.

"ПриватБанк" настоятельно рекомендует украинцам ни в коем случае не реагировать на сомнительные СМС-сообщения о подарках, инициированные мошенниками для кражи логинов и паролей от "Приват24". "ПриватБанк" не распространял таких СМС или сообщений в мессенджерах", - отметили в пресс-службе.

В банке рекомендовали при получении таких сообщений не переходить по ссылкам и как можно скорее обращаться на горячую линию "ПриватБанка" за дополнительными разъяснениями.

Читайте такжеИз-за событий в Казахстане Украине надо искать новые источники автогаза - экспертКак сообщал УНИАН, ранее бывшей заместительнице директора одного из отделений АО КБ "ПриватБанк" в Николаевской области сообщили о подозрении в присвоении средств клиентки банка. Женщина обобрала клиентку на тысячи гривень.

Также УНИАН писал, как у клиента "Привата" внезапно сняли деньги с карты - ответ банка его разочаровал.

А еще одной клиентке банк заблокировал "Приват24" и дал странное объяснение.

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