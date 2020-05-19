Во Львове ночью произошел конфликт между местными жителями и полицией, которая приехала задержать дебошира (видео)

Правоохранителям пришлось вызывать подмогу, кроме хулигана задержали также его мать.

Во Львове минувшей ночью на улице Владимира Великого произошел конфликт между полицией и местными жителями.

Об этом сообщило издание "Діло".

По предварительной информации, молодой парень среди ночи вел себя по-хулигански и громко кричал.

Когда на вызов приехала полиция, разгорелся конфликт. Как сообщают в соцсетях, парня ударили по голове, из-за чего местные жители решили заступиться за молодого дебошира. Более того, со временем парень начал сопротивляться. Полиции пришлось вызвать подмогу.

В патрульной полиции заявили, что действительно происходило задержание. Так, неизвестные лица стучали в дверь квартиры женщины-заявительницы и хотели ворваться в квартиру.

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"Прибыв на место происшествия обнаружили лиц, которые выходили из подъезда, один был в грязной одежде и с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, выкрикивал. На помощь ему пришли его друзья и знакомые, которые также были с признаками алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. Когда количество агрессивно настроенных граждан увеличилось до 10 человек, патрульным было принято решение отвести вероятного нарушителя к служебному автомобилю, агрессивно настроенные граждане вплотную приблизились к патрульным, не реагировали на законные требования полицейских держать определенную безопасную дистанцию, угрожали физической расправой", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавляют, что предполагаемый нарушитель попытался сделать захват руки полицейского и ударил инспектора кулаком в лицо. "После этого было принято решение задержать данную личность. Его доставили в Франковский отдел полиции. Кроме того, в отделение полиции доставили гражданку 1980 г.р, мать указанного гражданина, которая пыталась завладеть табельным огнестрельным оружием", - говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине мужчина захватил ресторан и угрожал его взорвать.