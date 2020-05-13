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Во Львовской области мужчина захватил ресторан и угрожал его взорвать (фото)

00:43, 13 мая 2020
Происшествия
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Полиция задержала злоумышленника, угрожавшего взорвать ресторан на Львовщине / фото facebook.com/MVS.LVIV

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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Отмечается, что во вторник, 12 мая, около 19:30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что имеет с собой гранату и собирается взорвать ее. На то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был внутри, вышли из помещения.

На место прибыли сотрудники служб и подразделений полиции области: эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа.

фото facebook.com/MVS.LVIV

"В ходе спецоперации, около 22:40, полицейские задержали злоумышленника, 27-летнего львовянина, в порядке ст.208 УПК Украины. Оружия и боеприпасов при нем не было. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в полиции.

фото facebook.com/MVS.LVIV

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Ранее УНИАН сообщал, что на территории пятой больницы во Львове (улица Ивана Левинского, 14) произошел взрыв, от которого погиб один человек.

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