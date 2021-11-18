Женщина пообещала подать в суд из-за действий правоохранителей.

Пассажирка столичной маршрутки №512 поспорила с водителем и вызвала полицейских. Но когда те приехали – конфликт вспыхнул уже между женщиной и правоохранителями.

Соответствующий ролик появился в сети 12 ноября.

По словам очевидцев, полицейские долго общались с водителем через окно транспорта, а в это время заявительница фотографировала номера маршрутки.

Когда маршрутчик вышел из салона, копы начали его задерживать. Женщина оторвалась от камеры и стала кричать: "Да что же вы делаете?! Отпустите его! Вы человек или кто?!".

Между пассажиркой и патрульными произошла небольшая стычка: киевлянка попыталась стать между водителем и правоохранителями, из-за чего один из копов оттолкнул горожанку - и та ударилась о капот служебного авто.

В сети пишут, что потерпевшая теперь будет подавать в суд против патрульных из-за их действий.

Как писал УНИАН, из салона городской маршрутки в Кривом Роге Днепропетровской области группа мужчин вытолкала одного пассажира.

Водитель отказался ехать с переполненным транспортом. Поэтому другие пассажиры решили просто вытащить горожанина, который в это время заходил в салон.

Напомним, в ноябре в одной из маршруток Мелитополя пассажиры вместе с кулаками и под крики выгнали из салона транспорта мужчину, который отказывался надевать защитную маску.

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Автор: Виолетта Орлова