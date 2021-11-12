Люди кричали, что опаздывают на работу, но мужчина все равно отказывался надеть маску, которую ему дали пассажиры.

В одной из маршруток Мелитополя произошел скандал - мужчина вошел в салон без маски и не реагировал на возмущения пассажиров. Водитель отказался везти его, но тот все равно не хотел надевать маску. В итоге мужчину с криками и матами выгнали из маршрутки. "Антимасочника" пинали ногами и руками.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Мелитопольграм".

Так, мужчина уверенно стоял в салоне маршрутки без маски и наотрез отказывался соблюдать правила. Пассажиры хотели поскорее попасть на работу, поэтому они даже предложили ему маску, но тот был настроен решительно.

Однако "одиночный протест" не удался. Водитель сказал, что не повезет такого пассажира, на что другие стали кричать о необходимости вызвать полицию. Но, как заметил шофер, "антимасочник" сразу убежит, когда на него вызовут наряд.

Люди были возмущены поступком мужчины. Они кричали, что из-за него пассажиры опаздывают на работу. В итоге ситуация накалилась, мужчину начали выталкивать из маршрутки. "Антимасочника" пинали ногами и руками, он пытался сопротивляться, но его все равно выгнали из салона.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мелитополе 17-летний парень спас пассажиров. Водителю стало плохо, маршрутка выехала на встречку.

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Автор: Полина Кузенко