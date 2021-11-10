Судя по доносящимся из толпы фразам, автобус должен был ехать в Белую Церковь Киевской области.

В Киеве на автовокзале правоохранители с автоматами заблокировали движение одного из автобусов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Столица" и публикует соответствующее видео.

Читайте такжеВ Борисполе больной коронавирусом взял с собой гранату в больницу"Полицейские начали проверять сертификаты о вакцинации у водителя автобуса и пассажиров, но у водителя его не оказалось", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разъяренные пассажиры встали на сторону водителя и начали громко критиковать карантинные ограничения.

Судя по доносящимся из толпы фразам, автобус должен был ехать в Белую Церковь Киевской области.

Ранее в центре Луцка со скандалом задержали за нарушение карантина водителя маршрутки - копы обнаружили, что он перевозил пассажиров, находясь без защитной маски.

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Автор: Ольга Робейко