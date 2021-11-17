Пассажира попытались оттащить от транспорта, потому что не хватало сидячих месяц.

Из салона городской маршрутки в Кривом Роге Днепропетровской области группа мужчин вытолкала одного пассажира.

Об инциденте стало известно 17 ноября.

Авторы публикации в сети объясняют, что водитель отказался ехать с переполненным общественным транспортом. Поэтому другие пассажиры решили просто вытолкать горожанина, который в это время заходил в салон.

"В Кривом Роге пассажиры устроили "зарубу" за место в маршрутке. Со "стоячими местами" водитель ехать отказался. Кто сильнее, тот и едет?"- говорится в заметке в местном сообществе Telegram.

Как свидетельствуют снятые очевидцами кадры, пятеро агрессивных мужчин обступили пассажира и попытались его оттащить подальше от дверцы маршрутки.

В столкновениях один из мужчин упал на асфальт, а еще одна пассажирка, которая наблюдала драку из окна транспорта и снимала ее на видео, громко попросила о помощи, однако схватку это не остановило.

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Автор: Виолетта Орлова