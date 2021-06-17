Пострадавший клиент обратился в полицию.

В Киеве на отделении "Новой почты" украли iPhone, доставку которого заказал 24-летний житель столицы.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во вторник, 15 июня, в киевском отделении на переулке Евгения Гуцало. По информации СМИ, парень пришел забрать новый iPhone последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили. Там сказали, что он якобы свой товар уже забрал ранее.

"Мужчина спросил, каким образом сотрудники почты идентифицировали лже-заказчика, на что в отделении ответили: мол, тот показал документы и назвал уникальный код получателя из смс-сообщения, которое отправляют только клиентам", - пишет издание.

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Пострадавший клиент обратился в полицию. Там в свою очередь открыли уголовное дело по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье - до трех лет ограничения свободы.

Правоохранители проверяют камеры наблюдения в отделении почты, чтобы вычислить вора. Не исключается версия о том, что в краже может быть замешан кто-либо с почты, а также о несанкционированном доступе к клиентской базе.

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Автор: Юрий Годован