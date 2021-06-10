В Винницкой области сотрудники жмеринской полиции установили подростков, которые подозреваются в краже трубы, по которой поставлялся кислород пациентам больницы.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.
Отмечается, что 8 июня подростки из здания городской больницы похитили медную трубу, по которой к аппаратам ИВЛ поступал кислород больным в палаты. Похищенную трубу несовершеннолетние злоумышленники продали местному жителю.
Подростков полицейские установили с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город». Ими оказались местные жители в возрасте 13 и 16 лет. Несовершеннолетних полицейские опросили в присутствии их родителей. Полученные от продажи трубы средства подростки потратили на собственные нужды.
В полиции добавили, что во время совершения преступления труба не была под давлением кислорода, поэтому ни несовершеннолетние злоумышленники, ни пациенты больницы не пострадали.
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Следствием начато уголовное производство по ч.2 ст.185 УК Украины (кража), за что предусмотрено наказание - до пяти лет лишения свободы.
Согласно информации ведомства, учитывая то, что за такого рода преступление уголовная ответственность наступает с 14 лет, к меньшему правонарушителю будут приняты меры воспитательного воздействия. С соответствующим ходатайством следователь будет обращаться в суд.
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