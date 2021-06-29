Злоумышленник украл у жертвы вещи и пытался скрыться.

В Киеве задержали грабителя, который избил мужчину и забрал у него музыкальную колонку.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел минувшей ночью на улице Зои Гайдай. Правоохранители получили сообщение о том, что заявитель получил удар по лицу "чем-то тяжелым". После этого у него украли вещи, грабитель побежал в сторону станции метро "Минская".

"За считанные минуты патрульные прибыли на вызов, посадили в служебный авто заявителя и вместе с ним, узнав приметы, обследовали прилегающую территорию и задержали преступника... И, хотя на видео, он корчит из себя джентельмена и рассказывает чепухи о том, что он хотел отдать вещи, на самом же деле - вор долго и целенаправленно следовал за потерпевшим, чтобы найти более тихое место, для того чтобы осуществить свой замысел и ограбить его", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован