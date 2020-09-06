Преступники добывают слитые паспортные данные пользователей в Telegram-каналах.

Мошенники научились воровать номера телефонов через уязвимость в системе безопасности мобильных операторов и получать доступ к аккаунтам в популярных системах онлайн-банкинга.

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О подобном эпизоде рассказал в Facebook пользователь Антон Заниздра, который стал жертвой преступников, несмотря на принятые меры безопасности. По его словам, система BankID и регистрация номера, которые предлагаются одним из мобильных операторов, вовсе не гарантируют безопасность счетов и аккаунтов.

«На самом деле они [мобильный оператор] просто залили в свою базу мои личные данные. Я думал, что все действия с номером телефона будут защищены дополнительным подтверждением через BankID, но нет. Они просто подключились к МОНО и вытащили все данные о мне», - отмечает пользователь.

Пострадавший рассказал, что мошенники ввели его номер «в какой-то телеграм канал», где нашли его слитые когда-то паспортные данные. Это позволило им удаленно заменить сим-карту.

«Позвонили в колл-центр, назвали мои ФИО и серию номер паспорта. Им подтвердили удаленную замену сим-карты. И все, пару минут, моя симка мертвая, они заходят в телеграм, монобанк, оформляют кредиты онлайн с моего номера», - отметил пользователь.

По словам мужчины, сначала номер украли у его жены. Пока он разбирался с ситуацией, отключилась и его собственная сим-карта.

В результате мошенники все же смогли завладеть деньгами пострадавших, хотя оперативная реакция на взлом помогла избежать худшего.

«Ощущение контроля ситуации нулевое! Ощущение безопастности нулевое! Кіберполіція - Почему до сих пор существуют телеграм каналы с кучей слитой информации?», - задается вопросом пользователь.

Он также раскритиковал своего мобильного оператора за неэффективность защиты.

В комментариях к публикации пользователи разных мобильных операторов рассказали, что и сами становились жертвой подобного мошенничества.

Как личные данные украинцев сливают в сеть

В мае в сети появилось несколько Telegram-каналов, которые распространяют персональные данные граждан. В частности, в сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений.

12 мая полиция открыла производство по факту утечки персональных данных граждан на одном из анонимных Telegram-каналов.

Государственное бюро расследований начало расследование причастности должностных лиц Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев.

В МВД заявили, что 95% слитых через Telegram-бот личных данных украинцев – за 2005, 2008 и 2012 годы .

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Автор: Дмитрий Захаров